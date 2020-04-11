Пандемия коронавируса: в ВСУ сообщили о первом выздоровления от COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28612 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38055 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54456 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56213 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78756 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73672 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101065 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105330 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

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Актуальное
Пандемия коронавируса: в ВСУ сообщили о первом выздоровления от COVID-19

Пандемия коронавируса: в ВСУ сообщили о первом выздоровления от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11638 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19 — вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали инфицирования, отмечает УНН со ссылкой на агентство Минобороны “АрмияInform”.

Об этом сообщили сегодня, 11 апреля, в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

“По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат. В общем лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больного. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача”, — указано в сообщении.

Напомним, что лабораторные исследования методом ПЦР у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больным COVID-19, дали отрицательные результаты. Все 17 представителей лечебно-сестринского состава госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, сейчас вернулись к исполнению своих должностных обязанностей.

Госпиталь работает в усиленном противоэпидемический режим.

Отметим, в ВСУ рассказали, по какому принципу проверяют военных на COVID-19.

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