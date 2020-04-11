Пандемия коронавируса: в ВСУ сообщили о первом выздоровления от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19 — вылечилась военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали инфицирования, отмечает УНН со ссылкой на агентство Минобороны “АрмияInform”.
Об этом сообщили сегодня, 11 апреля, в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
“По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат. В общем лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больного. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача”, — указано в сообщении.
Напомним, что лабораторные исследования методом ПЦР у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больным COVID-19, дали отрицательные результаты. Все 17 представителей лечебно-сестринского состава госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, сейчас вернулись к исполнению своих должностных обязанностей.
Госпиталь работает в усиленном противоэпидемический режим.
Отметим, в ВСУ рассказали, по какому принципу проверяют военных на COVID-19.