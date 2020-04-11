Пандемія коронавірусу: у Китаї зафіксували 46 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Китаї за минулу добу зареєстрували 46 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляється на сайті Національної комісії з питань охорони здоров’я КНР, пише УНН.
У комісії відзначили, що 42 випадки — привізні. Крім цього три людини померли і 70 вилікувалися. Загальна кількість загиблих в країні склало 3 339 осіб.
За даними китайської влади, у 34 осіб інфекція протікала без симптомів, в тому числі в семи випадках зараження, завезених з-за кордону. З початку спалаху коронавірусу в Китаї виявили 81 953 випадки захворювання.
За даними Університету Джона Хопкінса, Китай займає шосте місце за кількістю заражених в світі. На першому місці знаходяться США, де було зафіксовано понад 500 тисяч хворих. Другу сходинку посіла Іспанія (понад 158 тисяч), а третє місце — Італія (більше 147,5 тисяч).