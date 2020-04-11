Пандемия коронавируса: в Китае зафиксировали 46 новых случаев COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28517 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37991 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54400 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56165 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78701 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73643 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101062 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105328 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

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Пандемия коронавируса: в Китае зафиксировали 46 новых случаев COVID-19

Пандемия коронавируса: в Китае зафиксировали 46 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18768 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР, пишет УНН.

В комиссии отметили, что 42 случая — завозные. Помимо этого три человека умерли и 70 вылечились. Общее число погибших в стране составило 3 339 человек.

По данным китайских властей, у 34 человек инфекция протекала без симптомов, в том числе в семи случаях заражения, завезенных из-за рубежа. С начала вспышки коронавируса в Китае выявили 81 953 случая заболевания.

По данным Университета Джона Хопкинса, Китай занимает шестое место по числу зараженных в мире. На первом месте находятся США, где зафиксировали более 500 тысяч заболевших. Вторую строчку заняла Испания (свыше 158 тысяч), а третье место — Италия (более 147,5 тысяч).

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