Пандемия коронавируса: в Китае зафиксировали 46 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР, пишет УНН.
В комиссии отметили, что 42 случая — завозные. Помимо этого три человека умерли и 70 вылечились. Общее число погибших в стране составило 3 339 человек.
По данным китайских властей, у 34 человек инфекция протекала без симптомов, в том числе в семи случаях заражения, завезенных из-за рубежа. С начала вспышки коронавируса в Китае выявили 81 953 случая заболевания.
По данным Университета Джона Хопкинса, Китай занимает шестое место по числу зараженных в мире. На первом месте находятся США, где зафиксировали более 500 тысяч заболевших. Вторую строчку заняла Испания (свыше 158 тысяч), а третье место — Италия (более 147,5 тысяч).