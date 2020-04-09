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Пандемія коронавірусу: на Уралі сім'я з трьома дітьми пішла жити у ліс, аби врятуватися від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Свердловській області сім’я з трьома дітьми пішла жити до лісу в спробі врятуватися від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє обласне управління МВС РФ, зазначає УНН.

6 квітня в поліцію звернулася мешканка селища Красногвардєйській. Вона заявила, що добу тому її брат разом з дружиною і дітьми чотирьох, восьми і десяти років пішов в ліс і не виходить на зв’язок.

Поліція швидко знайшла родину. Батько пояснив, що забрав дружину і дітей в ліс, щоб врятуватися від коронавірусу. Судячи з фотографії пресслужби МВС, сім’я також взяла з собою кішку. У батьків був стільниковий телефон і продукти, вони збиралися періодично повертатися в селище за їжею. Сім’я ночувала на гілках під відкритим небом.

Сім’ю доставили в Красногвардєйській. Медики визнали стан дітей задовільним і відправили їх в центр соціальної допомоги сім’ї та дітям Артемівського району. На батьків склали протокол за статтею про неналежне виконання обов’язків по вихованню неповнолітніх. Раніше сім’я в поле зору поліції не потрапляла.

На 9 квітня в Росії зафіксовано 10 131 випадок коронавірусу, 698 осіб одужали, 76 померли. У Свердловській області виявлено 59 інфікованих, 25 з них видужали.

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