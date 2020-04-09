Пандемия коронавируса: на Урале семья с тремя детьми ушла жить в лес, чтобы спастись от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Свердловской области семья с тремя детьми ушла жить в лес в попытке спастись от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает областное управление МВД РФ, отмечает УНН.
6 апреля в полицию обратилась жительница поселка Красногвардейский. Она заявила, что сутки назад ее брат вместе с женой и детьми четырех, восьми и десяти лет пошел в лес и не выходит на связь.
Полиция быстро нашла семью. Отец объяснил, что забрал жену и детей в лес, чтобы спастись от коронавируса. Судя по фотографии пресс-службы МВД, семья также взяла с собой кошку. У родителей был сотовый телефон и продукты, они собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Семья ночевала на ветках под открытым небом.
Семью доставили в Красногвардейский. Медики признали состояние детей удовлетворительным и отправили их в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района. На родителей составили протокол по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Раньше семья в поле зрения полиции не попадала.
На 9 апреля в России зафиксировано 10 131 случай коронавируса, 698 человек выздоровели, 76 умерли. В Свердловской области выявлено 59 инфицированных, 25 из них выздоровели.