Пандемия коронавируса: на Урале семья с тремя детьми ушла жить в лес, чтобы спастись от COVID-19

6 апреля в полицию обратилась жительница поселка Красногвардейский. Она заявила, что сутки назад ее брат вместе с женой и детьми четырех, восьми и десяти лет пошел в лес и не выходит на связь.

Полиция быстро нашла семью. Отец объяснил, что забрал жену и детей в лес, чтобы спастись от коронавируса. Судя по фотографии пресс-службы МВД, семья также взяла с собой кошку. У родителей был сотовый телефон и продукты, они собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Семья ночевала на ветках под открытым небом.

Семью доставили в Красногвардейский. Медики признали состояние детей удовлетворительным и отправили их в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района. На родителей составили протокол по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Раньше семья в поле зрения полиции не попадала.

На 9 апреля в России зафиксировано 10 131 случай коронавируса, 698 человек выздоровели, 76 умерли. В Свердловской области выявлено 59 инфицированных, 25 из них выздоровели.