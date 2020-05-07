Пандемія коронавірусу: мер Москви продовжив "самоізоляцію" до 31 травня, у місті понад 92 тисячі хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Мер Москви Сергій Собянін продовжив обмеження, введені в місті через епідемію коронавірусу, до 31 травня, відзначає УНН з посиланням на сайт мера російської столиці.
Продовжено режим ізоляції громадян, обмеження щодо підприємств торгівлі, сфери послуг, культури, освіти, спорту “та інших невиробничих галузей”, повідомляється на сайті мера. Собянін вважає, що відкривати ресторани, театри і спортивні об’єкти “поки все-таки рано”.
Раніше мер повідомив, що з 12 травня в місті введуть масковий та режим рукавиць. Маски, респіратори або інші засоби захисту органів дихання, а також рукавички стануть обов’язковими при поїздках на будь-яких видах громадського транспорту і таксі, а також при відвідуванні магазинів і торгових центрів.
Робочі перепустки, оформлені раніше, будуть автоматично продовжені до 31 травня.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив 7 травня, що реальне число інфікованих коронавірусівсом в Москві становить близько 300 тисяч осіб. За офіційною статистикою, в Росії коронавірус виявили у 177 тисяч чоловік, з них більше 92 тисяч — в Москві. Від хвороби померли 1 625 осіб, у тому числі 905 — в Москві.
Відзначимо, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь: