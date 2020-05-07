Пандемия коронавируса: мэр Москвы продлил "самоизоляцию" до 31 мая, в городе более 92 тысяч больных

Продлены режим изоляции граждан, ограничения в отношении предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта “и других непроизводственных отраслей”, сообщается на сайте мэра. Собянин считает, что открывать рестораны, театры и спортивные объекты “пока все-таки рано”.

Ранее мэр сообщил, что с 12 мая в городе введут масочный и перчаточный режим. Маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта и такси, а также при посещении магазинов и торговых центров.

Рабочие пропуска, оформленные ранее, будут автоматически продлены до 31 мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 7 мая, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. По официальной статистике, в России коронавирус выявили у 177 тысяч человек, из них более 92 тысяч — в Москве. От болезни умерли 1 625 человек, в том числе 905 — в Москве.

Отметим, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь: