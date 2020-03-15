Пандемія коронавірусу: кількість жертв у світі наблизилась до 6 тис. осіб

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Станом на 5:50 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,833 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Кількість заражених в Китаї — 80,995 людей. Всього у світі 157,156 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 73,966 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (21,157), Іран (12,729) і Південна Корея (8,162).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шириться Африкою: перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Республіці Конго

Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців не подорожувати між містами України через коронавірус.

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