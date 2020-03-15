Пандемия коронавируса: количество жертв в мире приблизилось к 6 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 5,833 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество зараженных в Китае — 80,995 человек. Всего в мире 157,156 человек инфицированы. В свою очередь, в мире выздоровели 73,966 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (21,157), Иран (12,729) и Южная Корея (8,162).
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Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с дальнейшим распространением коронавируса.
Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев не предпринимать никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.