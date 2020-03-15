Пандемия коронавируса: количество жертв в мире приблизилось к 6 тыс. человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102242 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105167 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107164 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105998 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114913 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101250 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105619 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106715 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131622 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 106442 просмотра
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Пандемия коронавируса: количество жертв в мире приблизилось к 6 тыс. человек

Пандемия коронавируса: количество жертв в мире приблизилось к 6 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 22755 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 5,833 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае — 80,995 человек. Всего в мире 157,156 человек инфицированы. В свою очередь, в мире выздоровели 73,966 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (21,157), Иран (12,729) и Южная Корея (8,162).

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Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с дальнейшим распространением коронавируса.

Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев не предпринимать никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.

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