Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 в Іспанії зросла до 13 798 осіб, понад 140 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 743 особи, загалом загинули понад 13,7 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 140 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 5 478 нових випадки інфікування.
З початку епідемії померли 13 798 людей (в тому числі за добу — 743, показник зріс у порівнянні з падінням останніми днями), а 43 208 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 7 069 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (40,4 тисяч осіб) і Каталонія (28,3 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (83 випадки) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 7 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 7 de abril:
Confirmados 140.510
En UCI 7.069
Fallecidos 13.798
Curados 43.208
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/HHQsc7Ribu
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спецлікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Ситуація у Барселоні: