Пандемия коронавируса: количество жертв COVID-19 в Испании выросло до 13 798 человек, более 140 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 743 человека, в общем погибли более 13,7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 140 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 478 новых случая инфицирования.
С начала эпидемии умерли 13 798 человек (в том числе за сутки — 743, показатель вырос по сравнению с падением в последние дни), а 43 208 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находится 7 069 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (40,4 тысяч человек) и Каталония (28,3 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (83 случая) и Мелилья.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 7 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 7 de abril:
Confirmados 140.510
En UCI 7.069
Fallecidos 13.798
Curados 43.208
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/HHQsc7Ribu
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Спецбольница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Ситуация в Барселоне: