Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 в Іспанії сягнула 21 717 осіб, понад 208 тисяч - інфіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 435 осіб, загалом загинули понад 21,7 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом, вже сягнула більше 208 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 4 211 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 21 717 людей (в тому числі за добу — 435, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 85 915 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (59,1 тисяч осіб) і Каталонія (43,8 тисячі). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (118 випадків) і Мелілья (105 випадків).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 22 квітня:
Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 22 de abril:
Confirmados 208.389
Fallecidos 21.717
Curados 85.915
Información por CC.AA.:https://t.co/uOdCifgj72
Más info en⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/cvgDjM0JKI
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії, 22 квітня 2020 року:
Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді, 31 березня 2020 року:
Ситуація у Мадриді, 18 квітня 2020 року: