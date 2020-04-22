Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 в Іспанії сягнула 21 717 осіб, понад 208 тисяч - інфіковані

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 435 осіб, загалом загинули понад 21,7 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.