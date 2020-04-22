Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Испании достигло 21 717 человек, более 208 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 435 человек, в общем погибли более 21,7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество инфицированных коронавирусом, уже достигла более 208 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 4 211 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 21 717 человек (в том числе за сутки — 435, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 85 915 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (59,1 тысяч человек) и Каталония (43,8 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (118 случаев) и Мелилья (105 случаев).
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.
“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 22 апреля:
Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 22 de abril:
Confirmados 208.389
Fallecidos 21.717
Curados 85.915
Información por CC.AA .: https://t.co/uOdCifgj72
Más info en⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/cvgDjM0JKI
Брифинг по ситуации с COVID-19 в Испании, 22 апреля 2020 года:
Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде, 31 марта 2020 года:
Ситуация в Мадриде, 18 апреля 2020 года: