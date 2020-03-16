Пандемія коронавірусу: кількість загиблих від COVID-19 в Ірані зросла до 853 осіб, 14 991 людей - інфіковано

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом в Ірані за добу зросла на 1053, летальних випадків — на 129. Такі дані навів у понеділок глава департаменту зі зв’язків з громадськістю міністерства охорони здоров’я і медичної освіти республіки Кіянуш Джаханпур, пише УНН з посиланням на агентство IRNA.

“За добу зафіксовано 1053 нових випадків коронавірусу в країні. Загальна кількість становить 14 991”, — цитує його слова агентство Клуб молодих журналістів. Представник МОЗ додав, що померли 853 людини. Раніше повідомлялося про 13 938 хворих і 724 летальні випадки.

МОЗ Ірану повідомив про перші випадки зараження коронавірусом в країні 19 лютого. Інфіковані були виявлені в провінції Кум. У зв’язку з поширенням вірусу все іранські школи закриті до кінця березня, багато країн обмежили сполучення з ісламською республікою.

Захворювання виявлено у ряду іранських високопосадовців, включаючи першого віце-президента Ірану Есхака Джахангірі, міністра туризму, культурної спадщини та ремесел Алі Асгара Мунесана і міністра торгівлі, промисловості і шахт Резу Рахмані. Крім того, позитивними виявилися результати аналізів 23 депутатів Меджлісу (парламенту) країни. При цьому двоє з них — обраний депутат Фатемі Рахбар і діючий член Меджлісу Мохаммад Алі Рамазані — померли від захворювання.

Додамо, кількість інфікованих у РФ різко зросла до 93 осіб, у Москві будують тимчасову лікарню.

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