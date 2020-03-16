Пандемія коронавірусу: кількість загиблих від COVID-19 в Ірані зросла до 853 осіб, 14 991 людей - інфіковано

КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусом в Ірані за добу зросла на 1053, летальних випадків — на 129. Такі дані навів у понеділок глава департаменту зі зв’язків з громадськістю міністерства охорони здоров’я і медичної освіти республіки Кіянуш Джаханпур, пише УНН з посиланням на агентство IRNA.