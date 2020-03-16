Пандемия коронавируса: число погибших от COVID-19 в Иране возросло до 853 человек, 14 991 человек - инфицированы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102231 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105165 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107162 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105996 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114906 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101248 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105617 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106715 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131622 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: число погибших от COVID-19 в Иране возросло до 853 человек, 14 991 человек - инфицированы

Киев  •  УНН

 • 10991 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 1053, летальных исходов — на 129. Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур, пишет УНН со ссылкой на агентство IRNA.

“За сутки зафиксировано 1053 новых случая коронавируса в стране. Общее число составляет 14 991”, — цитирует его слова агентство Клуб молодых журналистов. Представитель Минздрава добавил, что умерли 853 человека. Ранее сообщалось о 13 938 заболевших и 724 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них — избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани — умерли от заболевания.

Добавим, количество инфицированных в РФ резко возросло до 93 человек, в Москве строят временную больницу.

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