Пандемія коронавірусу: кількість померлих від COVID-19 в Іспанії стрімко досягла 1 тис. осіб, 20 359 - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість заражених коронавірусом в Іспанії збільшилася за добу на 2,8 тисячі осіб, загальна кількість склала 20 359 — це більше, ніж в Ірані, зазначає УНН з посиланням на видання El Pais.
За день померли 235 осіб, загальна кількість жертв склала 1 002 людини, повідомив на прес-конференції директор координаційного центру попереджень та надзвичайних ситуацій Міністерства охорони здоров’я Іспанії Фернандо Сімон. Десять з половиною тисяч хворих знаходяться в лікарнях, 1 588 одужали.
На даний момент Іспанія знаходиться на другому місці в Європі після Італії за кількістю заражених новим коронавірусом і на третьому в світі (після Китаю та Італії).
Найважча ситуація в Мадриді — понад 7 тисяч хворих і 628 померлих. У Каталонії — 3,3 тисячі хворих, 82 померли, у Країні басків — 1,5 тисячі заразилися, 71 людина померла.
Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала рости після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений при схваленні парламенту.
Брифінг Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ Іспанії:
Сповіщення мешканців Барселони через дрон:
Дизенфекція у аеропорту Барселони: