Пандемія коронавірусу: кількість померлих від COVID-19 в Іспанії стрімко досягла 1 тис. осіб, 20 359 - хворі

КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість заражених коронавірусом в Іспанії збільшилася за добу на 2,8 тисячі осіб, загальна кількість склала 20 359 — це більше, ніж в Ірані, зазначає УНН з посиланням на видання El Pais.