Пандемия коронавируса: количество умерших от COVID-19 в Испании стремительно достигло 1 тыс. человек, 20 359 - больны

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102185 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105139 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107136 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105973 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114866 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101233 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105605 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: количество умерших от COVID-19 в Испании стремительно достигло 1 тыс. человек, 20 359 - больны

Пандемия коронавируса: количество умерших от COVID-19 в Испании стремительно достигло 1 тыс. человек, 20 359 - больны

Киев  •  УНН

 • 17164 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за сутки на 2,8 тысячи человек, общее количество составило 20 359 — это больше, чем в Иране, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.

За день умерли 235 человек, общее число жертв составило 1002 человека, сообщил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. Десять с половиной тысяч заболевших находятся в больницах, 1588 выздоровели.

На данный момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных новым коронавируса и на третьем в мире (после Китая и Италии).

Самая тяжелая ситуация в Мадриде — более 7 тысяч больных и 628 умерших. В Каталонии — 3,3 тысячи больных, 82 умерли, в Стране басков — 1,5 тысячи заразившихся 71 человек умер.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, количество инфицированных резко начало расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничения передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Брифинг Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании:

Оповещения жителей Барселоны через дрон:

Дизенфекция в аэропорту Барселоны:

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