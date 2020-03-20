Пандемия коронавируса: количество умерших от COVID-19 в Испании стремительно достигло 1 тыс. человек, 20 359 - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за сутки на 2,8 тысячи человек, общее количество составило 20 359 — это больше, чем в Иране, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.
За день умерли 235 человек, общее число жертв составило 1002 человека, сообщил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. Десять с половиной тысяч заболевших находятся в больницах, 1588 выздоровели.
На данный момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных новым коронавируса и на третьем в мире (после Китая и Италии).
Самая тяжелая ситуация в Мадриде — более 7 тысяч больных и 628 умерших. В Каталонии — 3,3 тысячи больных, 82 умерли, в Стране басков — 1,5 тысячи заразившихся 71 человек умер.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, количество инфицированных резко начало расти после обнаружения локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничения передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.
Брифинг Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании:
Оповещения жителей Барселоны через дрон:
Дизенфекция в аэропорту Барселоны: