Пандемія коронавірусу: ФК "Челсі" відмовився від ідеї будівництва стадіону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Лондонський "Челсі" підтвердив про відмову від будівництва нового стадіону у зв'язку із ситуацією пандемії коронавіруса, передає УНН з посиланням на сайт "Челсі".
Зазначено, що дозвіл, отриманий на будівництво нового стадіону, закінчується 31-го березня 2020 року.
"Ми вдячні всім уболівальникам і акціонерам, особливо муніципальній раді округу Хаммерсміті і "Челсі", за терпіння і розуміння в цьому питанні. Ми продовжимо розглядати доступні нам варіанти для будівництва нового стадіону, як тільки покращиться економічна ситуація", - сказано в тексті звернення клубу.
Додамо, "Челсі" після 29 турів АПЛ займає 4-те місце в АПЛ із 48 очками.