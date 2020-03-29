Пандемия коронавируса: ФК "Челси" отказался от идеи строительства стадиона
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Лондонский "Челси" подтвердил отказ от строительства нового стадиона в связи с ситуацией пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт "Челси".
Отмечено, что разрешение, полученное на строительство нового стадиона, заканчивается 31 марта 2020 года.
"Мы благодарны всем болельщикам и акционерам, особенно муниципальном совете округа Хаммерсмит и "Челси", за терпение и понимание в этом вопросе. Мы продолжим рассматривать доступные нам варианты для строительства нового стадиона, как только улучшится экономическая ситуация", - говорится в тексте обращения клуба .
Добавим, "Челси" после 29 туров АПЛ занимает 4-е место в АПЛ с 48 очками.