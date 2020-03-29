Пандемия коронавируса: ФК "Челси" отказался от идеи строительства стадиона

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74179 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87597 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100073 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97454 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106890 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92883 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103664 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106159 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131166 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: ФК "Челси" отказался от идеи строительства стадиона

Пандемия коронавируса: ФК "Челси" отказался от идеи строительства стадиона

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Лондонский "Челси" подтвердил отказ от строительства нового стадиона в связи с ситуацией пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на сайт "Челси".

Отмечено, что разрешение, полученное на строительство нового стадиона, заканчивается 31 марта 2020 года.

"Мы благодарны всем болельщикам и акционерам, особенно муниципальном совете округа Хаммерсмит и "Челси", за терпение и понимание в этом вопросе. Мы продолжим рассматривать доступные нам варианты для строительства нового стадиона, как только улучшится экономическая ситуация", - говорится в тексте обращения клуба .

Добавим, "Челси" после 29 туров АПЛ занимает 4-е место в АПЛ с 48 очками.

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