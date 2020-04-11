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Пандемія коронавірусу: COVID-19 в РФ інфікувалися вже 13 584 осіб, померли - понад 100 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 1 667 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 49 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

Напередодні приріст склав 1 786 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 13 584 осіб.

“Всього в країні зареєстровано 13 584 хворих в 82 регіонах, а кількість видужалих пацієнтів збільшилася до 1045 осіб. Також за добу зафіксовано 12 летальних випадків: 8 в Москві, 1 в Московській області, 1 в Хабаровському краї, 1 в Ставропольському краї, 1 в Калінінградській області. За весь період в Росії від коронавірусу померло 106 осіб”, — вказано у повідомленні.

Напередодні мер Москви Собянін заявив, що COVID-19 у місті “лише набирає оберти”.

Статистика COVID-19 у РФ станом на сьогодні.

Варто зазначити, що російські відомства включають у статистику окуповані українські АР Крим та Севастополь:

“Швидкі” доставляють інфікованих COVID-19 в одну з лікарень Москви:

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