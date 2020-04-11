Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ заразились уже 13 584 человек, умерло - более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 1 667 новых случаев заболевания коронавируса COVID-19 в 49 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 1 786 человек. Общее количество инфицированных достигло 13 584 человек.
“Всего в стране зарегистрировано 13 584 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 045 человек. Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса умерло 106 человек”, — указано в сообщении.
Накануне мэр Москвы Собянин заявил, что COVID-19 в городе “только набирает обороты”.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.
Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
“Скорые” доставляют инфицированных COVID-19 в одну из больниц Москвы: