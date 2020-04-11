Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ заразились уже 13 584 человек, умерло - более 100 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27582 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37211 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53719 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55518 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77867 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73400 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101033 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105319 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107256 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 105943 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105573 просмотра
Актуальное
Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ заразились уже 13 584 человек, умерло - более 100 человек

Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ заразились уже 13 584 человек, умерло - более 100 человек

Киев  •  УНН

 • 17763 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 1 667 новых случаев заболевания коронавируса COVID-19 в 49 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 1 786 человек. Общее количество инфицированных достигло 13 584 человек.

“Всего в стране зарегистрировано 13 584 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 045 человек. Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса умерло 106 человек”, — указано в сообщении.

Накануне мэр Москвы Собянин заявил, что COVID-19 в городе “только набирает обороты”.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“Скорые” доставляют инфицированных COVID-19 в одну из больниц Москвы:

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