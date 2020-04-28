Пандемія коронавірусу: COVID-19 кількість одужалих в Іспанії перевищила інфікування, загалом - майже 24 тисячі жертв

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 210 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 1 831 новий випадок інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 23 822 людини (в тому числі за добу — 301, показник знизився у порівнянні з минулими днями), а 102 548 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (59,7 тисяч осіб) і Каталонії (48,1 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (100 випадків) і Мелілья (114 випадків).

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.

“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як передавало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 28 квітня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy martes 28 de abril:



Confirmados por PCR 210.773

Fallecidos 23.822

Curados 102.548



Información por CC.AA.:https://t.co/Bo2F9XDeNF



Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/DMxFLwhYLr

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Польовий госпіталь IFEMA у Мадриді, 31 березня 2020 року: