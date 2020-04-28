Пандемия коронавируса: COVID-19 количество вылеченных в Испании превысило инфицирования, в общем - почти 24 тысячи жертв

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигло более 210 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 1 308 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 23 822 человека (в том числе за сутки — 301, показатель снизился по сравнению с прошлыми днями), а 102 548 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (59,7 тысяч человек) и Каталонии (48,1 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (114 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как передавало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 28 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy martes 28 de abril:



Confirmados por PCR 210.773

Fallecidos 23.822

Curados 102.548



Información por CC.AA .: https://t.co/Bo2F9XDeNF



Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/DMxFLwhYLr

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде, 31 марта 2020 года: