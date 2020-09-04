Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі понад 26 млн

За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 26 208 690, померло 866 671 людина, одужали 17 432 165.

Найбільше випадків зараження зафіксовано у США – 6 149 265, померло 186 785 людей, одужали – 2 266 957. На другому місці Бразилія – 4 041 638 зареєстрованих випадків COVID-19, померло – 124 614, одужали – 3 429 229. На третьому місці за кількістю інфікованих Індія – 3 853 406 випадків коронавірусної інфекції, померло 67 377 осіб, одужали – 2 970 492.

У Росії кількість інфікованих COVID-19 склала понад мильйона людей.

Нагадаємо, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано понад 128 тис. випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,4 тис.