Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире более 26 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 26 208 690, умерло 866 671 человек, выздоровели 17 432 165.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 6 149 265, умерло 186 785 человек выздоровели — 2 266 957. На втором месте Бразилия — 4 041 638 зарегистрированных случаев COVID-19, умерло — 124 614, выздоровели — 3 429 229. На третьем месте по количеству инфицированных Индия — 3 853 406 случаев коронавирусной инфекции, умерло 67 377 человек, выздоровели — 2 970 492.
В России количество инфицированных COVID-19 превысило миллион человек.
Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано более 128 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,4 тыс.