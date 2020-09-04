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Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире более 26 млн

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 26 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире более 26 млн

По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 26 208 690, умерло 866 671 человек, выздоровели 17 432 165.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 6 149 265, умерло 186 785 человек выздоровели — 2 266 957. На втором месте Бразилия — 4 041 638 зарегистрированных случаев COVID-19, умерло — 124 614, выздоровели — 3 429 229. На третьем месте по количеству инфицированных Индия — 3 853 406 случаев коронавирусной инфекции, умерло 67 377 человек, выздоровели — 2 970 492.

В России количество инфицированных COVID-19 превысило миллион человек.

Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано более 128 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,4 тыс.

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