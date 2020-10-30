Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі наблизилась до 45 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 44,9 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 44 945 080 людей, з них одужало 30 237 723. Кількість померлих зросла до 1 180 317.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 944 632), Індія (8 040 203), Бразилія (5 494 376), Росія (1 570 446), а також Франція (1 327 852), Іспанія (1 160 083), Аргентина (1 143 800) та Колумбія (1 048 055).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (228 647), Бразилії (158 969), Індії (120 527) та Мексиці (90 773).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 370 417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 868 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.