Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире приблизилось к 45 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 44,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 44 945 080 человек, из них выздоровели 30 237 723. Количество умерших возросло до 1 180 317.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 944 632), Индия (8 040 203), Бразилия (5 494 376), Россия (1 570 446), а также Франция (1 327 852), Испания (1 160 083), Аргентина (1 143 800) и Колумбия (1 048 055).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (228 647), Бразилии (158 969), Индии (120 527) и Мексике (90 773).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 370 417 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6868 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.