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Пандемія: Індія успішно провела другу фазу випробувань власної вакцини проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Індійські медики опублікували перші результати другої фази клінічних випробувань інактивованої вакцини Covaxin (BBV152). Після щеплення приблизно у 93% учасників дослідження з’явилися антитіла до коронавірусу нового типу. Статтю з описом дослідження опублікувала електронна наукова бібліотека medRxiv, зазначає УНН.

Пандемія: Індія успішно провела другу фазу випробувань власної вакцини проти COVID-19

Важливо відзначити, що статті, опубліковані на medRxiv — на даний момент проходять фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

“Перша фаза клінічних випробувань показала, що антитіла до коронавірусу присутні в організмі добровольців протягом як мінімум трьох місяців після вакцинації. В ході другої фази їхня концентрація збільшилася. Серйозних побічних ефектів наша вакцина у добровольців не викликала. Однак загальний профіль її безпеки виявився трохи гірше, ніж у інших вакцин від SARS-CoV-2”, — пишуть дослідники.

Вакцину Covaxin (BBV152) розробила індійська компанія Bharat Biotech. Вакцина створена на основі ослабленої версії вірусу SARS-CoV-2, яка не становить загрози для організму людини, але при цьому допомагає виробити імунну реакцію на реального збудника COVID-19. Клінічні випробування препарату почалися в липні 2020 року, друга їхня фаза проходила в вересні і жовтні.

У дослідженні брали участь близько 400 добровольців різного віку. Їм вводили дві дози експериментальної вакцини або плацебо з інтервалом в 28 днів. Паралельно вчені спостерігали, як змінювався стан здоров’я і концентрація антитіл в організмі учасників першої фази клінічних випробувань.

Виявилося, що дві різні форми Covaxin викликали імунну реакцію у добровольців однаково ефективно. В організмі 93% і 97% з них вироблялося велику кількість антитіл, які можуть нейтралізувати SARS-CoV-2.

Серйозних побічних реакцій на вакцину ні у одного добровольця медики не зафіксували. Лише деякі з них, близько 3-5%, відчували біль у місці введення вакцини або скаржилася на підвищену температуру в першу добу після ін’єкції. Вчені сподіваються, що третя фаза клінічних випробувань підтвердить безпеку вакцини для всього населення Індії в цілому і відкриє дорогу для її масового застосування.

Остання, третя фаза клінічних випробувань Covaxin почалася в жовтні. За словами керівників Bharat Biotech, в ній братиме участь більше 28 тис. осіб, які отримають по дві дози вакцини з інтервалом в місяць. Вчені сподіваються, що ці випробування завершаться приблизно в середині літа 2021 року.

Додамо, що згідно з оцінкою Університету Джонса Хопкінса — в Індії 10 123 778 випадків захворювання, 146 756 осіб — загинули. Дані цифри також наводить статистика ВООЗ.

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