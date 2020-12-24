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Пандемия: Индия успешно провела вторую фазу испытаний собственной вакцины против COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Индийские медики опубликовали первые результаты второй фазы клинических испытаний инактивированной вакцины Covaxin (BBV152). После прививки примерно у 93% участников исследования появились антитела к коронавирусу нового типа. Статью с описанием исследования опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, отмечает УНН.

Пандемия: Индия успешно провела вторую фазу испытаний собственной вакцины против COVID-19

Важно отметить, что статьи, опубликованные на medRxiv — на данный момент проходят финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

“Первая фаза клинических испытаний показала, что антитела к коронавирусу присутствовали в организме добровольцев на протяжении как минимум трех месяцев после вакцинации. В ходе второй фазы их концентрация увеличилась. Серьезных побочных эффектов наша вакцина у добровольцев не вызывала. Однако общий профиль ее безопасности оказался чуть хуже, чем у других вакцин от SARS-CoV-2”, — пишут исследователи.

Вакцину Covaxin (BBV152) разработала индийская компания Bharat Biotech. Вакцина создана на основе ослабленной версии вируса SARS-CoV-2, которая не представляет угрозы для организма человека, но при этом помогает выработать иммунную реакцию на реального возбудителя COVID-19. Клинические испытания препарата начались в июле 2020 года, вторая их фаза проходила в сентябре и октябре.

В исследовании участвовали около 400 добровольцев разных возрастов. Им вводили две дозы экспериментальной вакцины или плацебо с интервалом в 28 дней. Параллельно ученые продолжали наблюдать, как менялись состояние здоровья и концентрация антител в организме участников первой фазы клинических испытаний.

Оказалось, что две разных формы Covaxin вызывали иммунную реакцию у добровольцев одинаково эффективно. В организме 93% и 97% из них вырабатывалось большое количество антител, которые могут нейтрализовать SARS-CoV-2.

Серьезных побочных реакций на вакцину ни у одного добровольца медики не зафиксировали. Лишь некоторые из них, около 3-5%, испытывали боль в месте введения вакцины или жаловалась на повышенную температуру в первые сутки после инъекции. Ученые надеются, что третья фаза клинических испытаний подтвердит безопасность вакцины для всего населения Индии в целом и откроет дорогу для ее массового применения.

Последняя, третья фаза клинических испытаний Covaxin началась в октябре. По словам руководителей Bharat Biotech, в ней будет участвовать более 28 тыс. человек, которые получат по две дозы вакцины с интервалом в месяц. Ученые надеются, что эти испытания завершатся приблизительно в середине лета 2021 года.

Добавим, что согласно оценке Университета Джонса Хопкинса — в Индии 10 123 778 случаев заболевания, 146 756 человек — погибли. Данные цифры также приводит статистика ВОЗ.

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