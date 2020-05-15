Пандемія: глава ПЦУ Епіфаній надіслав листа Шмигалю щодо пом'якшення карантину для вірян

“Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній надіслав листа Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням у найближчий час розглянути лист із пропозиціями Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)”, — вказано у повідомленні.

У пресслужбі Київської Митрополії зазначили, що: “Пропозиції від ВРЦіРО базовані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину низки європейських країн та покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення”.

Додамо, в Україні наразі зафіксовано 17 330 випадків інфікування COVID-19, з них — 476 летальні.