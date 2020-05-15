Пандемия: глава ПЦУ Епифаний написал письмо Шмыгалю касательно смягчения карантина для верующих

“Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний направил письмо Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций касательно адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)”, — указано в сообщении.

В пресс-службе Киевской Митрополии отметили, что: “Предложения от ВСЦиРО основанные на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения”.

Добавим, в Украине пока зафиксировано 17 330 случаев инфицирования COVID-19, из них — 476 летальных.