Пандемия: глава ПЦУ Епифаний написал письмо Шмыгалю касательно смягчения карантина для верующих
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю касательно адаптивного применения карантинных ограничений и смягчения карантина для верующих, пишет УНН со ссылкой на сообщение ПЦУ.
“Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний направил письмо Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций касательно адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)”, — указано в сообщении.
В пресс-службе Киевской Митрополии отметили, что: “Предложения от ВСЦиРО основанные на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения”.
Добавим, в Украине пока зафиксировано 17 330 случаев инфицирования COVID-19, из них — 476 летальных.