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Пандемія: Франція схвалила використання вакцини Pfizer проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Верховний комітет з охорони здоров’я Франції (HAS) схвалив використання вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. Про це йдеться в поширеному в четвер комюніке, пише УНН.

Пандемія: Франція схвалила використання вакцини Pfizer проти COVID-19

“Після схвалення Європейською комісією вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, HAS підтвердив кампанію з вакцинації і визначив в ній місце для використання цієї вакцини”, — зазначили у відомстві.

“Сьогодні (цей препарат) можна використовувати для вакцинації людей старше 16 років”, — зазначили в комітеті.

Згідно з даними органів охорони здоров’я, з початку епідемії у Франції зареєстровано понад 2,5 млн випадків інфікування. Майже 62 тис. осіб померли з початку березня від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Додамо, що за даними статистики ВООЗ — у Франції 2 448 543 випадки захворювання, 61 326 осіб загинули. Відзначимо, що Франція замикає п’ятірку найбільш уражених спалахом захворювання країн в світі.

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