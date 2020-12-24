Пандемія: Франція схвалила використання вакцини Pfizer проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Верховний комітет з охорони здоров’я Франції (HAS) схвалив використання вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. Про це йдеться в поширеному в четвер комюніке, пише УНН.
“Після схвалення Європейською комісією вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, HAS підтвердив кампанію з вакцинації і визначив в ній місце для використання цієї вакцини”, — зазначили у відомстві.
“Сьогодні (цей препарат) можна використовувати для вакцинації людей старше 16 років”, — зазначили в комітеті.
Згідно з даними органів охорони здоров’я, з початку епідемії у Франції зареєстровано понад 2,5 млн випадків інфікування. Майже 62 тис. осіб померли з початку березня від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Додамо, що за даними статистики ВООЗ — у Франції 2 448 543 випадки захворювання, 61 326 осіб загинули. Відзначимо, що Франція замикає п’ятірку найбільш уражених спалахом захворювання країн в світі.