Пандемия: Франция одобрила использование вакцины Pfizer против COVID-19

“После одобрения Европейской комиссией вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, HAS подтвердил кампанию по вакцинации и определил в ней место для использования этой вакцины”, — отметили в ведомстве.

“Сегодня (этот препарат) можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет”, — отметили в комитете.

Согласно данным органов здравоохранения, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тыс. человек умерли с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.

Добавим, что по данным статистики ВОЗ — во Франции 2 448 543 случая заболевания, 61 326 человек погибли. Отметим, что Франция замыкает пятерку наиболее пораженных вспышкой заболевания стран в мире.