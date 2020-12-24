Пандемия: Франция одобрила использование вакцины Pfizer против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) одобрил использование вакцины производства Pfizer-BioNTech. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике, пишет УНН.
“После одобрения Европейской комиссией вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, HAS подтвердил кампанию по вакцинации и определил в ней место для использования этой вакцины”, — отметили в ведомстве.
“Сегодня (этот препарат) можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет”, — отметили в комитете.
Согласно данным органов здравоохранения, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тыс. человек умерли с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом.
Добавим, что по данным статистики ВОЗ — во Франции 2 448 543 случая заболевания, 61 326 человек погибли. Отметим, что Франция замыкает пятерку наиболее пораженных вспышкой заболевания стран в мире.