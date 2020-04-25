Пандемія COVID-19: після уточнення ПЛР-тестами число випадків в Іспанії зменшили, загалом майже 23 тисячі жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 378 осіб, загалом загинули майже 23 тисячі осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом — вже сягнула більше 205 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 2 944 нових випадки інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.
З початку епідемії померли 22 902 людини (в тому числі за добу — 378, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 95 708 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (58,8 тисяч осіб) і Каталонії (46,2 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (100 випадків) і Мелілья (108 випадків).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 25 квітня:
Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 25 de abril:
Confirmados por PCR 205.905
Fallecidos 22.902
Curados 95.708
Información por CC.AA.:https://t.co/x2quold8Wy
Más info en⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BzwOYxopYy
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Іспанії:
Польовий госпіталь IFEMA у Мадриді, 31 березня 2020 року: