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Пандемия COVID-19: после уточнения ПЦР-тестами число случаев в Испании уменьшили, в общем почти 23 тысячи жертв

Пандемия COVID-19: после уточнения ПЦР-тестами число случаев в Испании уменьшили, в общем почти 23 тысячи жертв

Киев  •  УНН

 • 15857 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 378 человек, в общем погибли почти 23 тысячи человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавируса, уже достигла более 205 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 2 944 новых случая инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 22 902 человека (в том числе за сутки — 378, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 95 708 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (58,8 тысяч человек) и Каталония (46,2 тысяч). Многие инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (100 случаев) и Мелилья (108 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 25 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 25 de abril:

Confirmados por PCR 205.905
Fallecidos 22.902
Curados 95.708

Información por CC.AA .: https://t.co/x2quold8Wy

Más info en⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BzwOYxopYy

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 25, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде, 31 марта 2020 года:

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