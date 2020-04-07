Пандемія COVID-19 не вплинула на рейтинг щодо безвізу закордонних паспортів - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу не позначилася на цифрах рейтингу Індекс паспортів, який аналізує візові правила 200 держав у другому кварталі поточного року і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду, оскільки тимчасові заборони на поїздки змінюються щодня. Про це заявили в компанії Henley & Partners, яка складає рейтинг, передає УНН.
"Хаос із закриттям кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу не позначився на цифрах рейтингу, оскільки тимчасові заборони на поїздки змінюються щодня. Але на практиці майже половина населення світу опинилася замкненою вдома, незважаючи на можливості паспорта", - повідомили в компанії.
Так, Японія продовжує утримувати першу позицію в рейтингу з безвізовим доступом у 191 країну світу, хоча в реальності прямо зараз ця цифра буде іншою. Перша десятка країн в рейтингу істотно не змінилася в порівнянні з показниками за перший квартал 2020 року. Тут розташувалися країни ЄС, Велика Британія, Сінгапур, США, Австралія, Канада та ін. Афганістан, Ірак і Сирія залишаються на нижніх рядках індексу.
Громадяни України можуть теоретично відвідувати без візи 129 країн світу - на одну країну більше, ніж три місяці тому (було підписано угоду про безвіз з Кувейтом). Український паспорт займає 44-е місце в глобальному рейтингу. Рівно рік тому цей показник був серед 128 країн - 40-е місце в світі.
За 14 років існування індексу в усьому світі різко зросла свобода пересування громадян. Якщо в 2006 році громадяни в середньому могли подорожувати без візи в 58 країн, то в 2020-му ця кількість досягла 107, історичного максимуму.
"Політологи У.Альтундал і О.Зарплі з Університету Сіракуз і Університету Піттсбруга сходяться на думці, що ситуація з коронавірусом може вплинути на світову мобільність у довгостроковій перспективі. Якщо раніше охорона здоров'я не бралася до уваги при ухваленні безвізових угод, то стурбованість якістю медичної безпеки країни може стати новим фактором для програм щодо скасування віз, особливо для багатих і розвинених країн, економіка яких не залежить від в'їзного туризму", - додали в компанії.
Водночас, як зазначено, професор економіки С.Бертолі з дослідницького центру з вивчення міжнародного розвитку CERDI, вважає, що "пандемія може призвести до більш інтенсивного міжнародного співробітництва, і, як наслідок, більш інтенсивного обміну угодами про безвізовий режим".
Нагадаємо, у січні Україна опустилася на два рядки в індексі безвізу закордонних паспортів.