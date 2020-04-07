Пандемія COVID-19 не вплинула на рейтинг щодо безвізу закордонних паспортів - дослідження

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу не позначилася на цифрах рейтингу Індекс паспортів, який аналізує візові правила 200 держав у другому кварталі поточного року і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду, оскільки тимчасові заборони на поїздки змінюються щодня. Про це заявили в компанії Henley & Partners, яка складає рейтинг, передає УНН.