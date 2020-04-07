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Пандемия COVID-19 не повлияла на рейтинг по безвизу загранпаспортов - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Пандемия коронавируса не отразился на цифрах рейтинга Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств во втором квартале текущего года и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда, поскольку временные запреты на поездки изменяются каждый день. Об этом заявили в компании Henley & Partners, которая складывает рейтинг, передает УНН.

"Хаос с закрытием границ в связи с пандемией коронавируса не отразился на цифрах рейтинга, поскольку временные запреты на поездки изменяются каждый день. Но на практике почти половина населения мира оказалась заперта дома несмотря на возможности паспорта", - сообщили в компании.

Так, Япония продолжает удерживать первую позицию в рейтинге с безвизовым доступом в 191 страну мира, хотя в реальности прямо сейчас эта цифра будет другой. Первая десятка стран в рейтинге существенно не изменилась по сравнению с показателями за первый квартал 2020 года. Здесь расположились страны ЕС, Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада и др. Афганистан, Ирак и Сирия остаются на нижних строчках индекса.

Граждане Украины могут теоретически посещать без визы 129 стран мира – на одну страну больше, чем три месяца назад (было подписано соглашение о безвизе с Кувейтом). Украинский паспорт занимает 44-е место в глобальном рейтинге. Ровно год назад этот показатель был среди 128 стран – 40-е место в мире.

За 14 лет существования индекса во всем мире резко возросла свобода передвижения граждан. Если в 2006 году граждане в среднем могли путешествовать без визы в 58 стран, то в 2020-м это число достигло 107, исторического максимума.

"Политологи У.Альтундал и О.Зарпли из Университета Сиракуз и Университета Питтсбруга сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусом может повлиять на мировую мобильность в долгосрочной перспективе. Если раньше здравоохранение не принималось в расчет при принятии безвизовых соглашений, то обеспокоенность качеством медицинской безопасности страны может стать новым фактором для программ по отмене виз, особенно для богатых и развитых стран, экономика которых не зависит от въездного туризма", - добавили в компании.

В то же время, как указано, профессор экономики С.Бертоли из исследовательского центра по изучению международного развития CERDI, считает, что "пандемия может привести к более интенсивному международному сотрудничеству, и, как следствие, более интенсивному обмену соглашениями о безвизовом режиме".

Напомним, в январе Украина опустилась на две строчки в индексе безвиза загранпаспортов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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