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Пандемія COVID-19: масштаб спалаху хвороби в Іспанії спадає, загалом померли 24 543 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 268 осіб, загалом загинули понад 24,5 тисячі осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Пандемія COVID-19: масштаб спалаху хвороби в Іспанії спадає, загалом померли 24 543 людини

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 213 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 1 309 нових випадків інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 24 543 людини (в тому числі за добу — 268, показник знизився у порівнянні з минулим днем та став найнижчим з 20 березня), а 112 050 повністю одужали, з них 3 103 за останню добу. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (61,1 тисяча осіб) і Каталонії (48,9 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (101 випадок) і Мелілья (114 випадків).

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.

“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 30 квітня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 30 de abril:

Confirmados por PCR 213.435
Fallecidos 24.543
Curados 112.050

Información por CC.AA.:https://t.co/mhCcgHGhTm

Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Asr2UKWvMM

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 30, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Польовий госпіталь IFEMA у Мадриді, 31 березня 2020 року:

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