Пандемия COVID-19: масштаб вспышки болезни в Испании понижается, в общем умерли 24 543 человека

Общее количество инфицированных коронавируса — достигло более 213 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 1 309 новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 24 543 человека (в том числе за сутки — 268, показатель снизился по сравнению с прошлым днем и стал самым низким с 20 марта), а 112 050 полностью выздоровели, из них 3 103 за последние сутки. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (61,1 тысячи человек) и Каталонии (48,9 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (101 случай) и Мелилья (114 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, что выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 30 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 30 de abril:



Confirmados por PCR 213.435

Fallecidos 24.543

Curados 112.050



Información por CC.AA .: https://t.co/mhCcgHGhTm



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Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:



Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде, 31 марта 2020 года: