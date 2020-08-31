Пандемія COVID-19: директори столичних шкіл запустили відео-флешмоб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Перед початком нового навчального року керівники закладів освіти столиці в онлайн-форматі презентували повну готовність шкіл до зустрічі дітей та розповіли зокрема про соціальне дистанціювання, температурний скринінг на вході. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Ми вперше зустрічаємо навчальний вересень у незвичних умовах. Діти приходитимуть до школи за зміненими графіками, в закладах відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів, на стінах та підлозі розміщені відповідні вказівники та маркери дистанціювання. Ідея директорів – заспокоїти батьків і показати, що освіта столиці "озброєна", заклади здійснили підготовчі заходи та отримали дезінфікуючі засоби у повному обсязі", – зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
Повідомляється, що ініціювали відео-флешмоб освітяни Дніпровського району.
"У своїх відеороликах директори презентують оновлений формат роботи закладів і розповідають про:
▪️ час початку уроків для початкової, середньої та старшої школи;
▪️ температурний скринінг на вході;
▪️ забезпечення закладів дезінфікуючими засобами;
▪️ провітрювання та вологе прибирання у кабінетах під час перерв;
▪️ заняття на свіжому повітрі за індивідуальним графіком;
▪️ закріплення кабінетів за класами;
▪️ соціальне дистанціювання та розмітки руху", - зазначається у повідомленні.
Як нагадує КМДА, Київ розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на всі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів і працівників.
Нагадаємо, з початку навчального року учням 1-4 класів буде дозволено пересуватися школою без маски або респіратора.