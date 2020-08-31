Пандемия COVID-19: директора столичных школ запустили видео-флешмоб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Перед началом нового учебного года руководители учебных заведений столицы в онлайн-формате презентовали полную готовность школ к встрече детей и рассказали в частности о социальном дистанцировании, температурном скрининге на входе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы впервые встречаем учебный сентябрь в непривычных условиях. Дети будут приходить в школу по измененным графикам, в учреждениях открыты дополнительные входы, разработанные направления движения учащихся, на стенах и полу размещены соответствующие указатели и маркеры дистанцирования. Идея директоров - успокоить родителей и показать, что образование столицы "вооруженное", учреждения осуществили подготовительные мероприятия и получили дезинфицирующие средства в полном объеме", - отметил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.
Сообщается, что инициировали видео-флешмоб педагоги Днепровского района.
"В своих видеороликах директора представляют обновленный формат работы учреждений и рассказывают о:
▪️ времени начала уроков для начальной, средней и старшей школы;
▪️ температурном скрининге на входе;
▪️ обеспечении учреждений дезинфицирующими средствами;
▪️ проветривании и влажной уборке в кабинетах во время перерывов;
▪️ занятии на свежем воздухе по индивидуальному графику;
▪️ закреплении кабинетов по классам;
▪️ социальном дистанцировании и разметке движения", - отмечается в сообщении.
Как напоминает КГГА, Киев разработал и утвердил Регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млрд грн на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учащихся и работников.
Напомним, с начала учебного года учащимся 1-4 классов будет разрешено передвигаться школой без маски или респиратора.