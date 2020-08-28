Пандемія: через COVID-19 Фінляндія частково закрила кордони, зокрема і для українців збирачів ягід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Держрада Фінляндії вводить обмеження на в’їзд для збирачів лісових ягід з країн з поганою епідеміологічною ситуацією, які не входять у ЄС, пише УНН з посиланням також на місцевий портал Yle.
Обмеження діятиме з 28 серпня по 18 вересня. Воно торкнеться, зокрема, українських збирачів.
У списку дозволених країн, громадяни яких можуть приїжджати на роботи зі збирання ягід, тепер залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.
Як і раніше іноземні працівники повинні мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники. На пункті пропуску Прикордонна служба при необхідності зв’язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.
Нагадаємо, раніше після порушення українцями карантину в Естонії — глава МЗС країни також підтримав ідею депортації робітників з України.