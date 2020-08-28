Пандемия: из COVID-19 Финляндия частично закрыла границы, в том числе и для украинцев сборщиков ягод
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Госсовет Финляндии вводит ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией, пишет УНН со ссылкой также на местный портал Yle.
Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно затронет, в частности, украинских сборщиков.
В списке разрешённых стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.
Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.
Напомним, ранее после нарушения украинцами карантина в Эстонии — глава МИД страны также поддержал идею депортации рабочих из Украины.