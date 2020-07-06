Пандемія: Австралія вперше за 101 рік закриє межі між штатами - через локальний спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Австралія з 7 липня тимчасово закриє кордони між найбільш густонаселеними штатами Новий Південний Вельс і Вікторія через спалах викликаний новим коронавірусним захворюванням (COVID-19) в останньому. Як передає агентство Reuters, про це в понеділок повідомив прем’єр-міністр штату Вікторія Ден Ендрюс, зазначає УНН.
Ці два регіони єдині в Австралії, які не закривали свої кордони з початку пандемії.
За відомостями агентства, закриття кордонів почне діяти у вівторок о 23:59 за місцевим часом (16:59 за київським часом) і триватиме до невизначеного терміну.
Reuters зазначає, що за добу в Вікторії було зафіксовано 127 нових випадків інфікування, що є найвищим показником з моменту початку розповсюдження коронавірусу.
За даними Міністерства охорони здоров’я Австралії на 5 липня, на території країни зареєстровано 8 583 випадки зараження новим коронавірусом, смертей пацієнтів з інфекцією налічується 105.