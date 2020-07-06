Пандемия: Австралия впервые за 101 год закроет границы между штатами - из-за локальной вспышки COVID--19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Австралия с 7 июля временно закроет границы между наиболее густонаселенными штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) в последнем. Как передает агентство Reuters, об этом в понедельник сообщил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс, отмечает УНН.

Эти два региона единственные в Австралии, которые не закрывали свои границы с начала пандемии.

По сведениям агентства, закрытие границ начнет действовать во вторник в 23:59 по местному времени (16:59 по киевскому времени) и продлится до неопределенного срока.

Reuters отмечает, что за сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев инфицирования, что является наивысшим показателем с момента начала распространения коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8 583 случая заражения новым коронавирусом, смертей пациентов с инфекцией насчитывается 105.

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