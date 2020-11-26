Пандемія: Аваков не виключає призупинки міжміського сполучення

“Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, на думку міністра, в Україні необхідно вводити “локдаун” якомога швидше, як тільки буде сформульована президентська програма компенсацій для бізнесу.

“Моя точка зору стоїть за радикальний локдаун, негайно, не менше 3 тижнів... переконаний, що уряд буде це розглядати в найближчі дні”, — зазначив він.