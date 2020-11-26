Пандемия: Аваков не исключает приостановки межгородского сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. При условии увеличения количества заболевших коронавирусной болезнью, в Украине могут вновь приостановить межгородское пассажирское сообщение. Об этом в эфире “Украина 24” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
“Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение”, — сказал министр.
Как сообщал УНН, по мнению министра, в Украине необходимо вводить “локдаун” как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса.
“Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее 3 недель... убежден, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни”, — отметил он.