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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102009 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107750 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121937 просмотра

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Пандемия: Аваков не исключает приостановки межгородского сообщения

Пандемия: Аваков не исключает приостановки межгородского сообщения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. При условии увеличения количества заболевших коронавирусной болезнью, в Украине могут вновь приостановить межгородское пассажирское сообщение. Об этом в эфире “Украина 24” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

“Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, по мнению министра, в Украине необходимо вводить “локдаун” как можно скорее, как только будет сформулирована президентская программа компенсаций для бизнеса.

“Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее 3 недель... убежден, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни”, — отметил он.

Украинские Национальные Новости

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