Пандемія: в.о. президента Болівії інфікувалася COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс заразилася коронавірусом. Про це вона повідомила в четвер, передає УНН.
“З огляду на, що за останній тиждень у багатьох (з моєї команди) був виявлений коронавірус, я здала аналіз, і він теж дав позитивний результат”, — сказала вона в відео, яке було опубліковано на її сторінці в Twitter.
“Я буду перебувати на карантині два тижні до тих пір, поки мені не зроблять ще один аналіз для перевірки стану. Я відчуваю себе добре”, — додала вона. За її словами, вона продовжить виконувати обов’язки глави держави в віддаленому режимі.
Раніше захворювання, що викликається коронавірусом, було підтверджено у міністра охорони здоров’я Болівії Ейді Рокі, міністра при президенті Єрко Нуньєса і міністра гірничорудної та металургійної промисловості Хорхе Оропеса. Нуньєс госпіталізований, інші лікуються вдома.
10 березня влада Болівії повідомили про перші два випадки інфікування коронавірусом у країні. До теперішнього моменту заразилися, за даними ВООЗ, 41 545 осіб, померли 1530.
He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020