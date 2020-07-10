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Пандемия: и.о. президента Боливии инфицировалась COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в четверг, передает УНН.

“Учитывая, что за последнюю неделю у многих (из моей команды) был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат”, — сказала она в видео, которое было опубликовано на ее странице в Twitter.

“Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо”, — добавила она. По ее словам, она продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране. К настоящему моменту заразились, по данным ВОЗ, 41 545 человек, умерли 1530.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

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