Пандемия: и.о. президента Боливии инфицировалась COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в четверг, передает УНН.
“Учитывая, что за последнюю неделю у многих (из моей команды) был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат”, — сказала она в видео, которое было опубликовано на ее странице в Twitter.
“Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо”, — добавила она. По ее словам, она продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.
Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.
10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране. К настоящему моменту заразились, по данным ВОЗ, 41 545 человек, умерли 1530.
He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020