Панахида за загиблими учасниками АТО відбулась у Херсоні

Священнослужителями Херсонсько-Таврійської єпархії Української православної церкви Київського патріархату на меморіальній частині кладовища с.Геологів провели поминальну панахида за загиблими учасниками антитерористичної операції на Сході України.

Небайдужі жителі Херсону, представники влади та військовослужбовці вшанували пам’ять Героїв України хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.

Нагадаємо, 24 квітня у Кропивницькому відбулась скорботна хода, присвячена пам’яті жертв геноциду вірменського народу 1915 року.